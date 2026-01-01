Para evitar que siguieran delinquiendo desde los centros penitenciarios de nuestro país, el Gobierno de la República decidió enviar a Estados Unidos, al tercer grupo de criminales solicitados por la justicia estadounidense, asegura el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Lamentablemente adentro de prisión, muchas veces generan alianzas con otros grupos y lamentablemente en varios lugares donde están recluidos tienen la oportunidad de continuar delinquiendo. Esto es en beneficio de nuestro país al sacar a más de 90 personas que cometen delitos a veces desde dentro de prisión, pues lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciendo sus grupos desde dentro de los penales”.

Pero además, para continuar con el combate a la comisión de delitos desde el interior de las cárceles, se están llevando a cabo revisiones aleatorias diarias en todos los penales federales y en varios estatales y se están bloqueando antenas telefónicas. (Por Arturo García Caudillo)