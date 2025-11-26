Con un crecimiento del 34.1 por ciento, la edición 2025 de El Buen Fin cerró en Jalisco con resultados superiores a los del año anterior, al superar los 2 mil millones de pesos en ventas.

Así lo informó este miércoles la Cámara de Comercio de Guadalajara al presentar el balance oficial de la estrategia comercial.

Este año también aumentó la participación empresarial, al pasar de 14 mil 458 negocios inscritos en 2024 a 15 mil 500 en 2025.

Según una encuesta de la propia organización, el 66 por ciento de los consumidores mostró preferencia por ropa, calzado y textiles, mientras que un 10 por ciento optó por adquirir artículos electrónicos.

El análisis detalla además que el 57 por ciento de los compradores utilizó métodos de pago electrónicos, mientras que el resto eligió pagar en efectivo.

En datos recabados junto con Profeco, se indicó que el 98 por ciento de los clientes no reportó abusos por parte de los establecimientos durante el periodo de descuentos. (Por Edgar Flores Maciel)