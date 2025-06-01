Todas las tarjetas de Yo Jalisco, apoyo al transporte, entregadas con el beneficio del cien por ciento del pago del pasaje, tendrán como fecha de vencimiento el próximo 27 de diciembre; es decir, para el día 28 de diciembre ya no serán aceptadas por el transporte urbano, confirma el responsable del programa de la Secretaría de Asistencia Social, Javier Romo.

“Hasta el 27 de diciembre. En enero vendrá el periodo de renovación o de recarga, como se conoce comúnmente, y esperamos sea a partir de la tercera semana de enero”.

Mientras tanto, los usuarios del transporte que tienen el beneficio al cien por ciento podrán recargar su tarjeta después del 27 de diciembre en cualquier módulo de recarga. (Por José Luis Jiménez Castro)