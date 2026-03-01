Con un triunfo tras una solitaria oreja, la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara cerró su temporada de aniversario, con el triunfo de Luis David Adame, quien logró cortar la única oreja del festejo. El hidrocálido sobresalió en ambos toros, sin embargo a su primero consiguió además de ligarle tandas de calidad, despacharlo de estocada tres cuartos en sitio, lo que le valió el trofeo. Esto opinó posterior al triunfo.

“Me costó mucho porque estaba con la emoción de volver a la Nuevo Progreso de la presión de esta plaza, que pues siempre te pide mucho mucho esfuerzo y bueno, estoy contento por las faenas”.

Por su parte Juan Pablo Sánchez destacó con el segundo toro de su lote, un astado al que le fincó templados y largos muletazos por ambas manos que fuerte se le corearon. Lamentablemente perdió la oportunidad del triunfo tras pinchar en dos ocasiones.

Para el español Antonio Ferrera, fue una tarde sin orejas, ante dos toros impecables de presentación, pero que finalmente no se entregaron a la muleta del ibérico. Tanto Juan Pablo como Ferrera se fueron con la ovación del público. (Por Edgar Flores Maciel)