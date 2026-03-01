Tigres no aprovecho el jugar en casa y se tuvo que conformar con empate a cero goles ante Querétaro en el estadio Universitario en su partido de la fecha 11 del Torneo de Clausura de la Liga MX.

Los Felinos iniciaron con varios jugadores suplentes y aunque posteriormente realizaron ajustes no pudieron con los Gallos Blancos ante la desesperación de sus aficionados que esperaban otra victoria como la que consiguieron en el clásico Regio en la jornada anterior y al no conseguirla le propinaron tremendo abucheo al equipo que dirige Guido Pizarro.

Tigres cerró de esta manera una pésima semana, tras la derrota de 3-0 frente al Cincinnati de la MLS en la Ida de los Octavos de final de la Concachampions. (Por Manuel Trujillo Soriano)