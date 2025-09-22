Este lunes una pipa que transportaba material peligroso se incendió tras un choque por alcance en el kilómetro 68 de la autopista Lagos de Moreno–San Luis Potosí.

El siniestro obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos, informó la Guardia Nacional a través de sus redes sociales.

Los Ángeles Verdes confirmaron que se brinda atención en el lugar, donde el fuego consumió al tractocamión.

Se desconoce si hay víctimas mortales o heridos.