La tormenta tropical “Narda” provoca lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, informa el Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema se localiza a 240 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas, aunque se alejará de las costas del país.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos, además de reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Autoridades llaman a extremar precauciones por los riesgos asociados al fenómeno.