La Secretaría de Seguridad de Nayarit cerró la autopista Tepic–Mazatlán en dirección a Sinaloa, tras reportes de detonaciones de arma de fuego y bloqueos en distintos puntos de la región.

El cierre principal se localiza a la altura del kilómetro 182 en territorio sinaloense, donde un camión de carga fue incendiado.

En Nayarit también se reportaron afectaciones cerca del kilómetro 120 del Libramiento Mazatlán.

Los hechos ocurrieron en la zona de Escuinapa, cercana a Acaponeta.

Hasta el momento no se ha informado el saldo de los incidentes.