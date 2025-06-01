El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechazó que exista un conflicto con el Ayuntamiento de Tequila y negó que el Gobierno del Estado tenga bloqueadas las aportaciones al municipio.

Afirmó que la falta de recursos para pagar aguinaldos obedece a un mal manejo financiero de la administración municipal, incluso con la negativa de un banco a otorgar un crédito puente.

Señaló que el adelanto de participaciones seguirá un proceso legal y será entregado en el transcurso de la semana.

Por su parte, el secretario de Hacienda estatal, Luis García Sotelo, consideró que Tequila debería tener finanzas sólidas y recordó que decenas de municipios han solicitado adelantos por problemas similares, de los cuales solo algunos ya fueron atendidos.