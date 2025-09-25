¡Tome precauciones!, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga cerró por completo la circulación de la calle 1 de Mayo, en la zona de avenida Adolf Horn, por la aparición de un enorme socavón.

Será la Dirección de Obras Públicas Municipal la encargada de los trabajos de reparación, mientras Protección Civil supervisará que el hoyo no gane terreno y ponga en riesgo las viviendas y negocios alrededor de la zona.

Hasta el momento no se detalla cuánto tiempo tardarán los trabajos de reparación y relleno, por lo que se pide tanto a rutas de transporte público como a vehículos particulares tomar rutas alternas, pues el cruce de la calle 1 de Mayo y avenida Adolf Horn permanecerá cerrado.

Cabe señalar que, de nueva cuenta, este jueves se reportan encharcamientos y afectaciones por la tormenta registrada durante la madrugada en Tlajomulco de Zúñiga. (Por Gustavo Cárdenas)