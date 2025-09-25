El peso mexicano inició la jornada de este jueves con una depreciación frente al dólar, en espera del anuncio de la política monetaria del Banco de México.

La divisa cotiza en 18.48 pesos por dólar en los mercados internacionales, una caída de 0.31 por ciento respecto al cierre nocturno.

La expectativa de los inversionistas está puesta en la decisión de la Junta de Gobierno sobre la tasa de interés.