La Secretaría de Educación en Jalisco dio a conocer que una escuela privada del municipio de Tlaquepaque fue completamente cerrada debido a dos contagios de sarampión.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, detalló que ya suman 10 las escuelas afectadas por casos de esta enfermedad principalmente en Arandas, en donde sólo se han suspendido actividades para los grupos con contagios a los que se decidió enviar los alumnos a sus hogares y tomar clases en línea.