A partir de esta mañana quedó cerrada la circulación de avenida México en dirección de avenida Chapultepec a avenida Américas, como parte de la remodelación del camellón donde se ubica el llamado Monumento a la Patria. El cierre es por toda avenida México, prácticamente desde la calle Andrés Terán en Santa Tere hasta la avenida Américas. Las rutas alternas son, hacia el norte, las calles Reforma y Garibaldi, y hacia el sur, Morelos y Justo Sierra. El cierre durará por lo menos tres meses, refieren los trabajadores. (Por José Luis Jiménez Castro)