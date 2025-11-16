El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó este domingo 16 de noviembre que la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a las afectaciones registradas tras la marcha de la Generación Z realizada ayer en el centro de la ciudad. Siteur precisó que, mientras continúan las revisiones y trabajos en la zona, el acceso al tren en el primer cuadro de Guadalajara se realizará únicamente por la estación Plaza Universidad de la Línea 2. La dependencia subrayó que la circulación de los trenes no presenta interrupciones y todas las líneas operan con normalidad. (Por Edgar Flores Maciel)