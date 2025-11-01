Caminos y Puentes Federales informó que este domingo no se registran bloqueos ni cierres totales en carreteras del país, mientras que algunas autopistas presentan afectaciones parciales por fallas mecánicas, accidentes y un derrumbe de talud.

Entre ellas destacan la Isla-Acayucan, La Tinaja-Isla, Nuevo Teapa-Cosoleacaque, Durango-Mazatlán y Tijuana-Ensenada, donde persisten reducciones de carril y circulación intermitente, por lo que se recomienda manejar con precaución.

En paralelo, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista mantienen su anuncio de un paro nacional el próximo 24 de noviembre para exigir seguridad en carreteras y mayores apoyos al sector agrícola.