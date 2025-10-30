El cierre del Gobierno Federal en Estados Unidos se prolongará por lo menos hasta el próximo 3 de noviembre, ya que el Senado no volverá a estar en sesión hasta esa fecha.
La oficina de prensa de la Cámara Alta informa que se levantó la sesión este jueves y que se reunirá nuevamente hasta el próximo lunes.
Es por ello que el actual cierre de Gobierno, que permanece desde el pasado 1 de octubre, alcanzará el lunes su trigésimo cuarto día, muy cerca ya del récord histórico registrado en el primer mandato de Donald Trump, cuando entre diciembre del 2018 y enero del 2019 el Gobierno estuvo cerrado 35 días.
Cierre de gobierno en EU se extenderá hasta noviembre
