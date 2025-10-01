Durante la ejecución del “Operativo Frontera Norte” en la ciudad de Abasolo, Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de diversas dosis de droga, cuatro armas largas, 720 cartuchos, 26 cargadores y cuatro vehículos. Así mismo, se logró la detención de 15 personas.

El despliegue forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.