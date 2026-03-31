El Consejo General del INE informa que cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron solicitud de registro para construirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025-2026.

Las organizaciones que presentaron solicitud son: Partido Interacción Empática, Partido PAZ, México Tiene Vida, Somos México, y Que Siga la Democracia.

Después de la sesión del Consejo General, celebrada este martes 31 de marzo, inicia el plazo de 60 días hábiles para resolver sobre las solicitudes de registro, el cual transcurrirá hasta el 25 de junio del 2026.