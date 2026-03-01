Así como sucede cuando hay un aviso de sismo, la aplicación Jalisco Alerta que se descarga de manera gratuita en los teléfonos celulares, le advierte a la población de situaciones que pudiera representar un riesgo, una amenaza o afectar incluso su movilidad en la ciudad, explica el director estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez.

“Este es un sistema multi agencia y multi amenaza, entonces puede ser para sismos, para incendios, para temas de seguridad, de tráfico o puede ser de cosas que a lo mejor no a todo el estado le puede afectar, un choque en una avenida”.

Jalisco Alerta le envía información a sus celular por ejemplo si hay amenaza de lluvia, inundaciones, alerta atmosférica, problemas de tráfico e incluso el reporte del clima. En la actualidad ha sido descargada por más de 70 mil personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)