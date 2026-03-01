Así como sucede cuando hay un aviso de sismo, la aplicación Jalisco Alerta que se descarga de manera gratuita en los teléfonos celulares, le advierte a la población de situaciones que pudiera representar un riesgo, una amenaza o afectar incluso su movilidad en la ciudad, explica el director estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez.
“Este es un sistema multi agencia y multi amenaza, entonces puede ser para sismos, para incendios, para temas de seguridad, de tráfico o puede ser de cosas que a lo mejor no a todo el estado le puede afectar, un choque en una avenida”.
Jalisco Alerta le envía información a sus celular por ejemplo si hay amenaza de lluvia, inundaciones, alerta atmosférica, problemas de tráfico e incluso el reporte del clima. En la actualidad ha sido descargada por más de 70 mil personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Aplicación Jalisco Alerta advierte riesgos y suma más de 70 mil usuarios
Así como sucede cuando hay un aviso de sismo, la aplicación Jalisco Alerta que se descarga de manera gratuita en los teléfonos celulares, le advierte a la población de situaciones que pudiera representar un riesgo, una amenaza o afectar incluso su movilidad en la ciudad, explica el director estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez.