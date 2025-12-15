Citi anunció que concluyó la venta del 25 por ciento de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, luego de obtener todas las autorizaciones de los reguladores financieros y de competencia en México.

Con esta operación, Chico Pardo asume de manera inmediata la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, por lo que se da por cerrado el proceso anunciado en septiembre pasado.

El banco precisó que Manuel Romo continuará como director general del grupo junto con su actual equipo directivo.