La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad informó que la recuperación de bicicletas robadas del sistema MiBici aumentó 73 por ciento durante octubre y noviembre, periodo en el que fueron aseguradas 109 unidades.
El organismo atribuyó el incremento a la coordinación con Policías Municipales, a la videovigilancia y la colaboración ciudadana.
El administrador Antonio Martín del Campo detalló que cada bici recuperada pasa por un proceso legal y revisión en taller para reemplazo de piezas antes de reincorporarse al servicio.
Recuperación de bicicletas MiBici aumenta 73 por ciento en dos meses
