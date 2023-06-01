La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad informó que la recuperación de bicicletas robadas del sistema MiBici aumentó 73 por ciento durante octubre y noviembre, periodo en el que fueron aseguradas 109 unidades.

El organismo atribuyó el incremento a la coordinación con Policías Municipales, a la videovigilancia y la colaboración ciudadana.

El administrador Antonio Martín del Campo detalló que cada bici recuperada pasa por un proceso legal y revisión en taller para reemplazo de piezas antes de reincorporarse al servicio.