Analistas de Citi advirtieron que los nuevos aranceles a productos provenientes de países asiáticos y el incremento al salario mínimo elevarán la inflación a un nivel estimado de 4.05 por ciento, lejos del objetivo de tres por ciento del Banco de México.

Explican que el encarecimiento de insumos importados y el incremento en costos laborales elevarán los precios al consumidor, mientras que la política monetaria podría flexibilizarse conforme a los recortes en las tasas de Estados Unidos.

Además, Citi prevé que el Producto Interno Bruto de México crecerá solo 0.2 por ciento en 2026.