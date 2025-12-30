Analistas de Citi advirtieron que los nuevos aranceles a productos provenientes de países asiáticos y el incremento al salario mínimo elevarán la inflación a un nivel estimado de 4.05 por ciento, lejos del objetivo de tres por ciento del Banco de México.
Explican que el encarecimiento de insumos importados y el incremento en costos laborales elevarán los precios al consumidor, mientras que la política monetaria podría flexibilizarse conforme a los recortes en las tasas de Estados Unidos.
Además, Citi prevé que el Producto Interno Bruto de México crecerá solo 0.2 por ciento en 2026.
Citi estima que inflación se ubicará en 4.05% en 2026
