La Fiscalía General de la República informó que avanza en las diligencias periciales y ministeriales tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo, que dejó trece personas fallecidas.

La dependencia concluyó las necropsias de las víctimas y señaló que trabaja para la reparación del daño.

Las investigaciones se realizan en coordinación con la Fiscalía de Justicia de Oaxaca y autoridades federales.

Indicó que continúa la revisión documental, las inspecciones de campo y el análisis de la caja negra, bajo estrictos protocolos, para esclarecer los hechos.