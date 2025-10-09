Citi informó que rechazó la oferta de adquisición total de Banamex presentada por Grupo México, luego de que el grupo minero hiciera pública su propuesta la semana pasada.

En un comunicado, la firma estadounidense reiteró su confianza en el acuerdo del 24 de septiembre, mediante el cual Fernando Chico Pardo adquirirá el 25 por ciento de Banamex, y confirmó que continuará con su plan.