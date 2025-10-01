Una mujer de unos 45 años fue encontrada muerta con un impacto de bala en la cabeza en una brecha cercana al Periférico Nuevo, en la colonia Coyula, municipio de Tonalá.

El cuerpo fue localizado por ciudadanos, quienes solicitaron apoyo a policías municipales al confirmar que la víctima ya no tenía signos vitales. Paramédicos corroboraron su fallecimiento y la naturaleza del disparo en el cráneo.

Autoridades presumen que la mujer fue asesinada en otro sitio y posteriormente abandonada en la zona, aprovechando lo despoblado del lugar. La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio. (Por Edgar Flores Maciel)