Durante el foro con candidatos a la alcaldía tapatía que realiza este miércoles el ITESO, la aspirante de Fuerza y Corazón por Guadalajara, Diana González, reprochó el el crecimiento desordenado de la ciudad y la crisis de inseguridad que genera por ejemplo, el temor de los ciudadanos por la desaparición de personas.

“Y lo que más miedo me da en la vida es que mis hijos no regresen a casa, porque hoy jóvenes levantan chavos a todas horas y de cualquier lugar. Y las autoridades de todos los niveles de gobierno se la pasan echándose la bolita unos a otros diciendo básicamente que no les toca y, los ciudadanos están solos”.

Antes de presentar su proyecto de Gobierno para Guadalajara, Diana González manifestó su solidaridad hacia de investigadora social Rossana Reguillo y al Laboratorio SignaLab del ITESO que dirige, por las descalificaciones de la Cuarta Transformación. (Por Gricelda Torres Zambrano)