Un grupo de personas se manifestó esta mañana en las puertas del Centro Integran de Servicios Zapopan, en La Curva, para demandar la reinstalación de 56 empleados de Aseo Público, quienes a pesar de ganar juicios para su reinstalación, hasta el momento no les han dado solución.

Los manifestantes acusan que las autoridades actuales sólo les han dado largo a pesar de las resoluciones judiciales. El grupo fue atendido por representantes del municipio. En la voz Martha Elia Naranjo, representante de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL):

“A ellos no solamente los despidieron injustificadamente, además les deben la última quincena que no les pagaron, para que vean como hicieron todo con los pies, la consecuencia de las cosas que hicieron mal son de ustedes”.

A pesar de la exigencia de una solución, hasta el momento no les han confirmado que sí vayan a ser reinstalados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)