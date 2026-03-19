Cladem Jalisco impugnó la determinación del Tribunal Electoral sobre el principio de paridad de género en Zapopan, dado que restringe la postulación a la alcaldía solo a mujeres de la comunidad indígena, con alguna discapacidad o de la diversidad sexual, explica su coordinadora Natalia Rojas.

“Es decir, entendemos que estos tres grupos han sido históricamente excluidos de la agenda pública, sin embargo también estamos convencidas de que el principio de paridad no tiene que ser instrumentalizado de manera excluyente al resto de las mujeres”.

Cladem forma parte de los colectivos feministas que han defendido los derechos políticos de las mujeres, razón por la cual en el 2027 ocho municipios deberán postular exclusivamente a candidatas.

Señala que no se deben tergiversar las acciones afirmativas hechas para ampliar derechos, no para restringirlos como sería en el caso de Zapopan. (Por Gricelda Torres Zambrano)