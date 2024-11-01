El general de brigada José Luis Martínez Rojas asumió este jueves como coordinador estatal de la Guardia Nacional en Jalisco, en sustitución de Antonio Hernández Tejeda.

El mando cuenta con 39 años de servicio y formación en administración militar y pública.

Llega procedente de Quintana Roo, donde desempeñaba el mismo cargo.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones como subjefe de Estado Mayor en Michoacán, comandante de unidades en Ciudad de México y Tamaulipas, así como funciones administrativas en regiones militares de Guerrero.