El patinador jalisciense Donovan Carrillo tuvo un buen debuto en los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026, al presentarse en el Programa corto del patinaje artístico con una calificación total de 75.56 puntos, que le alcanzó para clasificar al Programa Libre y dijo estar muy optimista para la final del próximo viernes.

“Me sentí increíble, literal sentí que volaba por unos segundos fue algo muy especial, sin duda mágico, el cariño que recibí aquí de la audiencia no lo esperaba para nada sabía que iban a venir algunos mexicanos y creo que me marca para siempre una experiencia como esta, estar dentro de estos 24 patinadores y seguir representando con gran orgullo a México. Creo que por eso me mantengo optimista digo por ahí el Axel se escapo un poquito, pero me mantengo optimista creo que he entrenado muy duro y merezco estar en esa final”.

Donovan Carrillo es el primer y único representante latinoamericano en acceder a una Final olímpica de patinaje artístico en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. (Por Manuel Trujillo Soriano)