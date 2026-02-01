La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones modificará el mensaje de alerta que se envía a los celulares cuando hay un riesgo para la población.

Actualmente, el Protocolo de Alerta Común para los casos de emergencia envía un mensaje que dice “Alerta Presidencial”, el cual se cambiará por otro texto.

Aseguró que “resulta necesario reflejar claramente el mensaje que se difunde a la población”, por lo que la consulta pública estará abierta por 10 días.