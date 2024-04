Aunque al final firmó el “Acuerdo por la integridad electoral”, la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, condicionó minutos antes su aval a que la presidenta del Instituto Electoral, Paula Ramírez, se comprometiera también a ser un árbitro imparcial en la contienda.

“Yo quiero que el Instituto se comprometa a ser un árbitro imparcial, a que garantice espacios de comunicación equitativos y que señale a los medios que no respeten la equidad en esta cobertura. También denunciar y poner en alto a la guerra sucia”.

Claudia Delgadillo le entregó a la titular del IEPC una carpeta con los nuevos compromisos, advirtiéndole, “si tú firmas yo firmo, si no lo haces, me retiro”.

La candidata hizo patente su molestia por la decisión la semana pasada, de no considerar como violencia política de género, las insinuaciones durante el debate de Pablo Lemus. (Por Gricelda Torres Zambrano)