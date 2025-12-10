La revista Forbes colocó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el quinto lugar de su ranking 2025 de “Las mujeres más poderosas del mundo”, destacando su histórica elección como la primera mandataria del país.

La lista, basada en métricas de dinero, presencia mediática, impacto e influencia, reconoce su trayectoria como científica, su participación en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático galardonado con el Nobel de la Paz 2007 y su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde impulsó sistemas como el Cablebús.

En los primeros puestos también figuran Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y la italiana Giorgia Meloni.

El listado incluye además a figuras empresariales y culturales como MacKenzie Scott, Taylor Swift, Sarah Friar y Kim Kardashian.