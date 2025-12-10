La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de Edgar “N”, alias “Limones”, señalado por extorsionar a comerciantes y ganaderos en Durango y operar las finanzas del grupo criminal Los Cabrera.

Considerado objetivo prioritario, fue capturado en la ciudad de Durango durante operativos coordinados con la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, el CNI y la Fiscalía General de la República.

La investigación identificó a una célula vinculada con amenazas y cobros ilegales, lo que permitió obtener órdenes judiciales para intervenir inmuebles en Durango y Coahuila.

En las acciones se aseguraron armas largas, una pistola y equipo táctico.

La UIF detectó operaciones irregulares relacionadas con fraude y lavado de dinero.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, calificó la detención como un golpe directo a las redes de extorsión.