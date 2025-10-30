El Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, será presentado el lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la exresidencia oficial de Los Pinos.

“El lunes vamos a presentar el Mundial, ahora sí. De hecho, lo vamos a presentar fuera de aquí. Va a ser a las 8:00 de la mañana el lunes, en Los Pinos, en el parque, abierto, porque se van a presentar algunas actividades especiales. Va a estar muy bonito”.

En cuanto a la decisión de exentar de impuestos a la FIFA, rubro avalado por el Congreso en la Ley de Ingresos, la Primera Mandataria explicó.

“Las puede explicar el Secretario de Hacienda ahí el lunes o cualquier otro día que pueda venir, que tienen que ver con este contrato que se firmó con la FIFA para la realización del Mundial en México, en la época de Peña Nieto”. (Por Arturo García Caudillo)