El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, descartó que el desfalco de 150 millones de pesos detectado en la asignación de combustible a unidades en desuso de la Policía del Estado corresponda a la actual administración.

“Eso tiene que ver con la entrega-recepción, y es la revisión que hace la Contraloría. Sabemos que tiene participación en las entregas-recepción de todas las dependencias, derivado de eso y la entrega-recepción corresponde a la administración pasada, particularmente la anterior de 2024. Es eso lo que se está revisando, es ahí donde se ha encontrado ese desfalco”.

De acuerdo con las autoridades, el combustible fue asignado indebidamente a más de 200 vehículos descompuestos o abandonados.

La Contraloría del Estado ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción para deslindar responsabilidades y determinar el daño al erario. (Por Edgar Flores Maciel)