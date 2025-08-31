A casi un año de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo presentará este lunes 1 de septiembre su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, acompañada de su gabinete, sociedad civil y pueblos originarios.

El evento iniciará a las 11:00 horas y será transmitido en redes oficiales del Gobierno de México y de la presidenta. En esta ocasión no habrá “Mañanera del Pueblo”.

Sheinbaum detallará avances de los 100 compromisos de su gestión.

Aunque se especuló sobre la presencia de López Obrador, confirmó que no lo invitó por respeto a su decisión de alejarse de la vida pública.