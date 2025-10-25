El Ayuntamiento de Guadalajara clausuró un establecimiento habilitado como “casa del terror” ubicado en La Minerva por incumplir con las disposiciones de Protección Civil y los reglamentos municipales.
Autoridades señalan que la medida responde a que “la prioridad de la actual administración es la seguridad y el cuidado de las personas”.
El sitio permanecerá cerrado hasta que subsane las observaciones y cumpla con todos los requisitos necesarios para operar de manera regular.
Clausuran “casa del terror” en GDL por incumplir normas de seguridad
