La Línea 1 del Tren Ligero suspendió su servicio por varias horas este viernes tras la muerte de un pasajero que viajaba colgado desde una ventana exterior de un vagón.

El accidente ocurrió entre las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, cuando el hombre, de unos 25 años, se golpeó contra la estructura del túnel y cayó sobre las vías.

SITEUR informó que la circulación fue detenida de inmediato para atender la emergencia.

Cuerpos de rescate y peritos acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento del joven.

El hecho, grabado por otro usuario, generó indignación en redes sociales por la falta de reacción de los pasajeros.