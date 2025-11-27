La Fiscalía del Estado de Jalisco clausuró dos centros de rehabilitación en Tonalá y Tepatitlán durante operativos interinstitucionales realizados el pasado 26 de noviembre, tras detectar diversas irregularidades administrativas y de funcionamiento.

En el primer punto, ubicado en Tonalá, la intervención se originó por una denuncia anónima por presuntos maltratos.

En el operativo participaron agentes fiscales, personal de Protección Civil y Coprisjal.

Tras entrevistar a las 21 personas internas, estas negaron estar privadas de su libertad o ser víctimas de delito; sin embargo, el lugar fue clausurado por falta de licencias y los usuarios reintegrados con sus familias.

De manera simultánea, otro centro fue inspeccionado en Tepatitlán, donde se revisó la situación de seis internos sin encontrar coincidencias con reportes de desapariciones u órdenes de captura. Aun así, autoridades municipales determinaron su clausura por carecer de permisos, los usuarios fueron canalizados al DIF.

Las acciones forman parte del programa de supervisión de más de 130 centros de rehabilitación durante la actual administración, con el objetivo de verificar su legalidad y condiciones de operación. (Por Edgar Flores Maciel)