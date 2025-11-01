La Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que este viernes 28 de noviembre, a partir de las 6:30 horas, diversas rutas del transporte público modificarán temporalmente sus recorridos debido a la realización de una carrera atlética en la colonia Olímpica.

El evento contemplará cierres viales en Boulevard Marcelino García Barragán, Avenida Revolución y Calzada Olímpica, lo que afectará a múltiples rutas. Entre las que presentarán desvíos se encuentran: C52, C58, C60, C61, C87, C96, T09, T11B, T13C, T15, T18 y C38, en sus distintas variantes.

Algunas unidades utilizarán vías alternas, mientras que C34 y C59 suspenderán parcialmente su trayecto al llegar a Corregidora. Asimismo, las rutas T15, T18 y T18A interrumpirán su recorrido en un tramo de Avenida Revolución durante el evento.

SETRAN instó a las y los usuarios a planear con anticipación sus desplazamientos y consultar los canales oficiales para conocer los ajustes temporales. El servicio se normalizará una vez que finalice la carrera y se reabran las vialidades. (Por Edgar Flores Maciel)