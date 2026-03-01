El Ayuntamiento de Guadalajara clausuró dos establecimientos durante el fin de semana por rebasar los límites de ruido permitidos.
Los establecimientos sancionados son un karaoke en la colonia Villaseñor y un bar de la Americana, que ya había sido señalado previamente por incumplir las normas.
Autoridades municipales señalaron que continuarán las inspecciones, mientras vecinos denuncian falta de seguimiento a los negocios que persisten en generar ruido excesivo.
Clausuran dos negocios en Guadalajara por exceder niveles de ruido
El Ayuntamiento de Guadalajara clausuró dos establecimientos durante el fin de semana por rebasar los límites de ruido permitidos.