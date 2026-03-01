El Ayuntamiento de Guadalajara clausuró dos establecimientos durante el fin de semana por rebasar los límites de ruido permitidos.

Los establecimientos sancionados son un karaoke en la colonia Villaseñor y un bar de la Americana, que ya había sido señalado previamente por incumplir las normas.

Autoridades municipales señalaron que continuarán las inspecciones, mientras vecinos denuncian falta de seguimiento a los negocios que persisten en generar ruido excesivo.