El Ayuntamiento de Tonalá incorporó 25 nuevas unidades a su parque vehicular, con el objetivo de mejorar los servicios públicos en el municipio.

El alcalde Sergio Chávez señaló que los vehículos se destinarán principalmente a recolección de basura, mantenimiento urbano y atención de emergencias.

El funcionario destaca que entre el equipamiento hay dos pipas de 10 mil litros para abastecimiento de agua.

La renovación busca sustituir vehículos con hasta 20 años de antigüedad y optimizar la operación.