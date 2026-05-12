Autoridades de salud de Jalisco clausuraron de forma definitiva cuatro laboratorios y farmacias clandestinas dedicadas a fabricar y aplicar los llamados “productos milagro”, además de mantener bajo investigación un quinto establecimiento.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que en dos casos también fueron asegurados inmuebles y equipo médico por investigaciones abiertas de la Fiscalía estatal y federal.

Tres de los negocios intervenidos operaban en Zapopan y uno de ellos tenía capacidad para producir miles de cápsulas y soluciones intravenosas diariamente.

Las autoridades detectaron que algunos establecimientos aplicaban tratamientos sin autorización sanitaria y utilizaban tejido biológico animal en supuestos productos con células madre.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica para detectar posibles afectaciones relacionadas con estos tratamientos irregulares. (Por Edgar Flores Maciel)