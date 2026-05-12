El Gobierno de Jalisco entregó constancias a 22 intérpretes certificados en lenguas indígenas, en lo que representa el primer proceso estatal de profesionalización y certificación oficial de este tipo en la entidad.

La capacitación fue financiada con recursos estatales y permitió formar intérpretes con validez oficial para actuar ante autoridades en todo el país.

Las certificaciones abarcan variantes wixárika, purépecha y mixteco.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce, destacó que el programa fortalece el derecho de los pueblos originarios a ser atendidos en su propia lengua y ayuda a eliminar barreras en servicios públicos y procesos legales.

Autoridades estatales adelantaron que el programa continuará con nuevas generaciones de intérpretes para ampliar la atención y protección de derechos lingüísticos en Jalisco.