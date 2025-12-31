El Gobierno de Guadalajara clausuró el establecimiento Casa Clover Lawn por rebasar los niveles de ruido permitidos durante un operativo nocturno en la Colonia Americana.

La Dirección de Inspección y Vigilancia constató que el lugar superaba los 65 decibeles establecidos, tras una medición realizada desde el exterior del inmueble.

El negocio, ubicado en avenida La Paz, quedó impedido de operar.