El Gobierno de Guadalajara clausuró el establecimiento Casa Clover Lawn por rebasar los niveles de ruido permitidos durante un operativo nocturno en la Colonia Americana.
La Dirección de Inspección y Vigilancia constató que el lugar superaba los 65 decibeles establecidos, tras una medición realizada desde el exterior del inmueble.
El negocio, ubicado en avenida La Paz, quedó impedido de operar.
Clausuran negocio por exceso de ruido en la Colonia Americana
