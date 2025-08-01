Con corte al 28 de diciembre, en Jalisco se realizaron más de un millón 145 mil pruebas de verificación vehicular, la cifra más alta desde que el programa se volvió obligatorio en agosto de 2021.

Autoridades estatales atribuyen el incremento a que la verificación no tuvo costo directo, pero era requisito para el cambio de placas vehiculares.

En 2026, el trámite será gratuito con el refrendo, que ascenderá a mil pesos, y se mantendrá el calendario por terminación de placa.

La verificación es obligatoria en las principales zonas metropolitanas del estado. (Por Edgar Flores Maciel)