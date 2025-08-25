El Ayuntamiento de Chapala clausuró el terreno en Santa Cruz de la Soledad donde se denunció que el Aero Club de Chapala realizó un relleno con escombro a la orilla del lago.

El director de Planeación del Municipio de Chapala, René Ochoa, informa que el predio en cuestión es vigilado por los inspectores, la policía municipal y ejidatarios.

“Tenemos acordonado y está clausurado y se está en vigilancia continua y, junto con los ejidatarios, estamos en vigilancia; no podemos nosotros como tal sancionar, pero sí podemos parar, como en este caso se hizo la clausura”.

Explica que la denuncia sobre el relleno en el lago de Chapala se recibió en junio para frenar lo que se presume es una ampliación de una pista de aterrizaje.

Admite que las intervenciones de este tipo son frecuentes y que al menos el 50 por ciento de las orillas del lago se encuentran invadidas. (Por Víctor Montes Rentería)