La reina del pop australiano, Kylie Minogue, regresó a Guadalajara y conquistó el escenario del Auditorio Telmex con un espectáculo lleno de energía, nostalgia y glamour. Desde la primera canción, el público tapatío estalló en gritos para recibirla cálidamente.

El concierto estuvo dividido en actos, con los que dio un recorrido por su diferentes éxitos, con más de 30 temas, entre los que se encuentran, “Get Outta My Way”, “Come Into My World”, “Good as Gone” y “Spinning Around”, que tuvieron a sus seguidores de pie desde el primer momento.

Uno de los instantes más especiales llegó cuando Kylie hizo con una ronda de complacencias acapella en la que interpretó temas como “Chocolate” y “The One”, esta última dedicada con cariño a sus fans, a quienes llamó parte esencial de su carrera.

Acompañada de elementos como una bola de disco, así como sus bailarines y músicos, la australiana, convirtió el Auditorio Telmex en una pista de baile, y entre cambios de vestuario interpretó canciones icónicas como “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, para cerrar la penúltima presentación de la gira. (Por Pilar Gutiérrez)