El Ayuntamiento de Tonalá clausuró de manera permanente la Escuela Primaria Magdalena Vidaurri, ubicada en la colonia Loma Dorada, debido a que su infraestructura representa un peligro latente para alumnos y maestros.

La medida fue ejecutada por Protección Civil y Bomberos a instrucción del presidente municipal Sergio Chávez Dávalos. El director del área, Salvador Castañeda Hermosillo, explicó que desde 2022 se habían emitido advertencias por daños estructurales generalizados en aulas, oficinas y baños.

Entre los principales problemas detectados destacan: desprendimiento de materiales en marquesinas, presencia de humedad, salitre y moho en toda la infraestructura, lo que compromete la seguridad de la comunidad escolar.

La clausura solo podrá levantarse una vez que se acrediten las reparaciones necesarias que garanticen condiciones seguras para estudiantes y docentes. (Por Edgar Flores Maciel)